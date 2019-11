Roma. “Talenti in corsia”, parte al Gemelli il progetto dedicato agli adolescenti con patologie complesse

Sono molti gli adolescenti con patologie complesse che si trovano ad affrontare il percorso della malattia con lunghe degenze in ospedale, controlli frequenti, percorsi di riabilitazione, vivendo le implicazioni cliniche, ma soprattutto psicologiche di queste patologie in funzione alla loro età.

A loro è dedicato “Talenti in corsia”, il progetto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, finanziato da Fondazione Pfizer, che mira a valorizzazione le capacità e le attitudini dei ragazzi attraverso specifiche attività come la fotografia, la pittura, la scrittura e la recitazione da realizzare in ospedale e selezionate sulla base delle loro passioni.

“Le esperienze in adolescenza sono essenziali per la formazione della personalità- spiega il professor Eugenio Mercuri, Direttore Area Salute del Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS- e la valorizzazione di interessi e talenti è fondamentale a gettare le basi per una vita piena, ricca di significato e non etichettata da una patologia. Queste esperienze possono realizzarsi in molti contesti e vogliamo svilupparle anche in ospedale dove i ragazzi trascorrono molto del loro tempo”.

Ai preadolescenti e agli adolescenti con patologie complesse, come le malattie rare, ma anche ai loro fratelli e amici che condividono con loro spazi e tempi e di cura, verranno forniti nuovi strumenti di espressione e verranno potenziate le loro risorse attraverso azioni ed esperienze positive.

“Il Gemelli – considera il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Giovanni Raimondi – ha a cuore non solo la salute del paziente ma della persona nella sua integralità e nel pieno rispetto della sua umanità. È proprio per questa sua vocazione che il Gemelli promuove e sostiene sempre con grande favore quelle iniziative e progettualità che sono opportunità di crescita e socializzazione soprattutto per quei giovani pazienti che attraversano una fase delicata della loro vita, anche dal punto di vista psicologico, come l’adolescenza”.

Obiettivo di “Talenti in corsia” è anche sensibilizzare la società sul tema dei giovani in ospedale e sulla delicata fase della “transizione” dall’infanzia all’adolescenza e dall’adolescenza alla vita adulta.

“La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS offre ai ragazzi ricoverati un’occasione davvero unica: mettere a frutto i propri talenti e passare il tempo in ospedale in maniera più piacevole e creativa, per quanto possibile”, dichiara Barbara Capaccetti, Presidente Fondazione Pfizer. “Noi siamo da sempre convinti che non ci possa essere crescita senza investire sul futuro, che è rappresentato dai più giovani e che non può essergli negato quando ci sono condizioni di fragilità. Per questo sosteniamo progetti mirati alla loro formazione e qui ne abbiamo un esempio eccellente”.