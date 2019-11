Roma: il 18 novembre, l’evento dedicato al partigiano sardo Nino Garau

L’iniziativa, promossa dall’ISSASCO con un finanziamento della Regione Sardegna, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e il Laboratorio di Etnografia visiva dell’Università di Cagliari, Istituto “De Martino”, Istituto storico di Modena, Anpi, Aamod, è ospitata nella prestigiosa sede parlamentare nell’ambito degli incontri dedicati alle figure rilevanti della storia del Novecento. Aprirà i lavori il senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la biblioteca e l’archivio storico del Senato.

Interventi

Il coordinamento della serata sarà affidato a Valerio Strinati dell’Istituto Ernesto de Martino, le relazioni allo storico Claudio Silingardi, Istituto storico di Modena, a Vincenzo Calò, segreteria nazionale Anpi, a Walter Falgio dell’ISSASCO e a Francesco Bachis, antropologo, Università di Cagliari. Concluderà gli interventi la testimonianza del figlio del partigiano Nino, Dino Garau.

Geppe e gli altri

Seguirà la proiezione del film prodotto da ISSASCO e Lev (UniCA), “Geppe e gli altri, storia di vita di un comandante partigiano sardo” (62′, 2014), per la regia di Francesco Bachis. Il comandante, oggi 95enne, della Brigata partigiana “Aldo Casalgrandi”, operativa durante la Resistenza nel Modenese, ricostruisce per la prima volta attraverso il mezzo cinematografico la sua esperienza di lotta dall’8 settembre 1943 alla Liberazione. Frutto di un anno di riprese per 21 ore di girato, il documento ripercorre i mesi dall’armistizio di Cassibile sino al 1945, restituendo la testimonianza diretta di un protagonista.

Il valore etico di una scelta

La formazione della brigata partigiana, le azioni di resistenza, la prigionia tedesca e le torture, la fuga dal carcere di Verona e la liberazione del Comune di Spilamberto vicino a Modena, sono alcuni dei passaggi centrali della storia di Garau. Attraverso il metodo dell’intervista, “Geppe e gli altri” riporta un grande patrimonio di ricordi personali del partigiano, non tralasciando la riflessione sul valore etico e politico della scelta di un’intera comunità.

Antonio Nino Garau

Già Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna, è stato decorato al Valore militare. Nato a Cagliari nel 1923, vive in città. Allievo ufficiale dell’Accademia aeronautica di Caserta, dopo la Resistenza si laurea in Giurisprudenza. È cittadino onorario del Comune di Spilamberto dove ha ricevuto le chiavi della città. È stato membro effettivo del Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione ed è stato insignito dal presidente del Coni della Stella d’argento al Merito Sportivo, dopo aver ricoperto incarichi dirigenziali nella Federazione italiana pallacanestro.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2511898012191173/

Evento pagina del Senato: https://www.senato.it/3421?evento=2001