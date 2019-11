Roma: FNSI richiede approvazione di legge contro minacce ai cronisti

All’incontro hanno annunciato la loro presenza il vice ministro dell’Interno, Matteo Mauri, e i parlamentari Primo Di Nicola, Walter Verini, Francesco Paolo Sisto.

Con Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della FNSI, interverranno, fra gli altri: Elisa Marincola e Paolo Borrometi, portavoce e presidente dell’associazione Articolo21; Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai; l’avvocato Giulio Vasaturo; i giornalisti e le giornaliste Stefano Andreone, Federica Angeli, Arnaldo Capezzuto, Mario De Michele, Antonella Napoli, Marilena Natale, Sandro Ruotolo, Nello Trocchia; i colleghi delle redazioni di Report e Fanpage.it; rappresentanti delle Associazioni regionali di Stampa.

Sarà anche l’occasione per chiedere al Viminale di far ripartire i lavori del Centro di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti convocando una riunione a Caserta. La Federazione nazionale della Stampa italiana invita tutti i parlamentari a partecipare.