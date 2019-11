Roma: al via a Cinecittà World il Gran Galà di “Italian Wedding Stars” 

Ecco cosa ci ha raccontato Daniela Corti!

Come nasce l’idea di Wedding Stars?

Nasce proprio per dare la possibilità alle diverse categorie nel mondo del wedding di mettersi in evidenza tramite questa competizione. Infatti, chi decide di iscriversi viene votato dalle coppie di sposi che hanno avuto modo e piacere di lavorare con la suddetta azienda e quindi di usufruire del servizio. Questo è proprio un’ottima occasione per mettersi in evidenza per tutti coloro che magari non hanno la possibilità di spendere grandi cifre in pubblicità, invece il concorso e la vittoria, di conseguenza la vincita, rimangono una vetrina incredibile.

Come funziona la votazione?

Si vota per cinque mesi tramite il sito di Italian Wedding Stars, quindi i fornitori che si iscrivono invitano i propri clienti a votarli.

In che cosa differisce questo concorso rispetto ad altri?

La vera differenza sta proprio nel voto: infatti, nelle altre gare chiunque può votare; nel nostro, invece, solo i clienti, quindi bisogna essere bravi per forza per poter vincere.

È sempre a Roma la manifestazione?

No, assolutamente, è itinerante. Quest’anno saremo a Cinecittà World, proprio per distinguerci non utilizzando location prettamente da matrimonio come ville, castelli e hotel. Quest’anno ho cercato di individuare qualcosa di assolutamente diverso. Il connubio parte dal presupposto che anche la struttura ospitante vuole farsi conoscere come luogo unico e inimitabile per eventi e noi siamo felicissimi di poter essere li.