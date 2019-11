Rischio presenza Listeria: il MinSal segnala richiamo girello bovino in salsa tonnata

In un comunicato, pubblicato sul sito internet ufficiale del dicastero, si specifica che il provvedimento riguarda il prodotto in vaschetta da 200 g, con data di scadenza 24 novembre 2019 e appartenente al lotto di produzione 19145058, realizzato da Rivalta Food SPA nello stabilimento della frazione Rivalta Scrivia, in provincia di Alessandria di via Strada Savonesa n 15.

Analisi di autocontrollo avrebbero segnalato la presenza all’interno del prodotto di Listeria monocytogenes, un batterio presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione, che può contaminare diversi alimenti, soprattutto quando non sono ben cotti ed è responsabile della listeriosi.

Si ricorda che questa è una malattia infettiva che sopraggiunge per ingestione di determinati prodotti, soprattutto crudi, ma anche per contatto diretto e nel processo di macellazione di animali infetti.

Questo batterio, quindi, causerebbe un’infezione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa per i consumatori, soprattutto per chi ha un sistema immunitario debole come anziani, bambini e soggetti che soffrono di patologie croniche.

Come sempre avviene in casi di richiamo e ritiro di alimenti da parte del Ministero della Salute, si consiglia di non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto medesimo lotto di appartenenza, di no consumarlo! Nel caso il prodotto sia stato consumato da donne in gravidanza si consiglia di consultare immediatamente un medico!