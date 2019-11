Revisione veicoli, M5S: “La regione attivi i corsi per ispettore dei centri di controllo privati”

I percorsi formativi per responsabile tecnico delle operazioni di revisione dei veicoli, in base alla delibera del 12 giugno 2003 della Conferenza Stato-Regioni, prevedevano una durata minima di trenta ore per la revisione periodica dei veicoli e di ventiquattro per quella dei motocicli e ciclomotori. La Regione Sardegna, recepito l’accordo, con la delibera di Giunta n. 19/3 del 12 maggio 2010 ha approvato le disposizioni sulle modalità di organizzazione e gli standard formativi per lo svolgimento dei corsi regionali. In seguito, con la direttiva dell’Unione Europea del 2014, sono stati introdotti nuovi criteri di formazione degli ispettori: il Ministero dei Trasporti ha definito i nuovi requisiti formativi, ma la Regione Sardegna non ha ancora provveduto a organizzare i corsi regionali. Un ritardo che rischia di mettere a repentaglio la licenza di tanti operatori privati sardi che, in mancanza del titolo rilasciato al termine del corso di aggiornamento, non potranno continuare a esercitare l’attività di controllo. Per questo occorre che la Regione si attivi nell’immediato.