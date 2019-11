Radio Onda Stereo: politica nazionale e locale a Linea Diretta

Con l’On.le Calvisi si parlerà, tra le altre cose, di manovra finanziaria e del rapporto Governo–Regione Sardegna; con Lelle Salvatore, Gabriella Esposito e Raimondo Cacciotto, si parlerà di politica locale e del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Da Cagliari, sulla settimana in Regione, interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso.

Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8.

Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it