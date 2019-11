Radio Internazionale Costa Smerlada. Giovedì 21 Novembre lo Speciale di Ana Maria Serna punterà l’attenzione verso l’arte

Giovedì 21 Novembre alle ore 17,00 lo Speciale di Ana Maria Serna dove gli ospiti potranno raccontarsi : Nicola Filia e le artiste dello spazio Little Street di Olbia

Nicola Filia

Un geniale artista che trova nella ceramica la materia più consona alla propria sensibilità. La produzione di Filia spazia da forme organiche ed espressioniste, a lavori di maggiore sintesi formale per le quali l’elemento architettonico trova una sua precisa vocazione espressiva. Nativo di Carbonia, vede nel rapporto uomo-natura uno dei principali temi su cui muoversi. Avrà molto da raccontare Nicola Filia, provocato dalle domande di Ana Maria Serna, a sua volta pittrice e scultrice affermata su scala internazionale.

Little Street

A fare da contraltare al geniale Nicola Filia saranno le artiste di Little Street , un progetto artistico originale e di successo che unisce cinque donne capaci di condividere non solo lo spazio all’interno del laboratorio, ma anche le idee e le intuizioni. Una Little Gallery che ospita oggetti diversi frutto della fantasia e dell’estro di chi è capace di trasformare la carta, di utilizzare la stoffa di creare con la ceramica e di unire con sapienza colori e stili, oltre al piacere , tutto femminile, di trascorrere il tempo insieme, come si faceva un tempo.

Durante il programma Ana Maria esporrà le proprie opere visibili dalla pagina Facebook @radiointernazionale Costa Smeralda la tua radio da sempre

Appuntamento giovedì 21 Novembre alle ore 17,00 su Radio Internazionale Costa Smerlada. E’ possibile ascoltare dalle frequenze in FM #92.8 e #96.00, 100,5 dal sito www.radiointernazionale.it e dalla App Olbia City Coast Emerald e sulle linee Aspo della città e in video da link https://www.facebook.com/RadioInTv @radiointernazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre.