Quartu Sant’Elena: riaperto oggi l’ufficio di Via Verdi delle Poste Italiane

Ha riaperto oggi l’ufficio postale di via Verdi 37 a Quartu Sant’Elena, interessato nei giorni scorsi da lavori di manutenzione straordinaria.

La sede garantisce tutte le operazioni postali e finanziarie e offre canali alternativi per ottimizzare tempi e modalità di accesso ai servizi, come ad esempio la prenotazione del turno allo sportello da remoto attraverso lo smartphone. Per accedere è sufficiente scaricare l’app “Ufficio Postale”, disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore, e scegliere il servizio, il giorno e l’orario di prenotazione. Arrivati in ufficio, per essere serviti basta avvicinare lo smartphone all’erogatore dei ticket per confermare la presenza e, una volta arrivato il proprio turno, mostrare il biglietto all’operatore.

Disponibili nella sede anche l’ATM Postamat di ultima generazione, accessibile 24 ore su 24 per il prelevamento di denaro contante e le altre operazioni consentite e il servizio wi-fi gratuito.

L’ufficio postale di via Verdi 37 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.