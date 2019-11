Quartu Sant’Elena: il Movimento politico Ajò dichiara di non essere contrario all’uso delle primarie

In riferimento alle dichiarazioni del segretario del gruppo politico Articolo Uno riportate sul quotidiano locale L’Unione Sarda nella pagina di Quartu Sant’Elena del giorno 28 Novembre c.a., il Movimento Politico AJÒ Insieme, condividendo la necessità di costruire una coalizione di forze capaci di governare la nostra città che siano in piena discontinuità con coloro che amministrano Quartu in questo momento, NON È CONTRARIO all’utilizzo delle PRIMARIE quale strumento utile per la scelta di colui che guiderà tale coalizione.

Altresì auspicando un importante coinvolgimento di tutte le forze civiche essenziali per un forte rinnovamento della politica cittadina, il Movimento Politico AJÒ Insieme si fa promotore di una velocizzazione dei processi democratici utili a raggiungere l’obiettivo.