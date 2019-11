Quartu Sant’Elena: arrestato un 50 enne incensurato per detenzione di marijuana

La mattina del 31 ottobre, gli Agenti della Sezione Polizia Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant’Elena, in seguito ad un’accurata attività investigativa di controllo ad assuntori di sostanze stupefacenti, hanno fermato un veicolo sospetto con all’interno due uomini, di cui uno già noto alle Forze di Polizia.

I poliziotti, dopo aver controllato il veicolo fermato, di proprietà di Salvatore Patteri, 50enne incensurato, hanno esteso il controllo anche alla casa e alla rivendita di legname, entrambe nella disponibilità dell’uomo. Nell’abitazione di Patteri, ben occultato in un mobile della cucina, è stato trovato un contenitore in plastica contenente circa 60 grammi di marjuana.

Nella rivendita di legname, invece, sono stati trovati all’interno di un locale adibito ad ufficio, 5 panetti di hashish del peso di circa 500 grammi, nonché altri 30 grammi di marjuana.

Il Patteri, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Quartu Sant’Elena e al termine delle formalità di rito è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’ udienza per direttissima fissata per questa mattina.