Quartu S. Elena. Poste Italiane: lavori di manutenzione straordinaria per l’ufficio postale di via Verdia

Poste Italiane comunica che da domani l’ufficio postaleQuartu Sant’Elena 2 in via Giuseppe Verdi 37 sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Per tutta la durata degli interventi,i cittadini potranno rivolgersi alla sede di via Milano 45 (Quartu Sant’Elena centro) dovesarà predisposto uno sportello per i clientidi via Verdie dove saranno disponibili le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadinidi Quartu Sant’Elena anche la sede dipiazza IV Novembre 22, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La riapertura dell’ufficio postale di Quartu Sant’Elena 2 presso la sede di via Verdi 37 è prevista per venerdì 29 novembre con i consueti orari.