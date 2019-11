Pula: al via il 1 dicembre al via la rassegna teatrale “Oplà! Il Teatro si fa qua”

Il Teatro Actores Alidos presenta la Rassegna di teatro per famiglie “Oplà! Il Teatro si fa qua”presso il centro multimediale “Domo de Sa Cultura“, in via Nora 195, a Pula. Un calendario di 6 appuntamenti che allieteranno le domeniche e giorni di festa dei più piccoli, ma non solo.

Si inizia Domenica 1 Dicembre 2019 alle ore 17:00con lo spettacolo ispirato alla celebre favola di Leo Lionni “Federico il Topo della Fantasia” del Teatro Immagini, di e con il maestro Ivan Tanteri.

Si prosegue l’8 Dicembre2019 alle ore 15.30con lo spettacolo “Bingo Bongo e la partita delle Bolle di sapone” della compagnia I Barbariciridicoli, che apriranno un’intera giornata di festa organizzata dall’Amministrazione comunale di Pula con canti, giochi e degustazioni.

E poi ancora il 15 Dicembre alle ore 17.00“Alla ricerca dei nuragici” della Compagnia Origamundi;il 22 Dicembre alle ore 17.00“Cappuccetto Rap” del Teatro Instabile; il 26 Dicembre alle ore 17.00“Cenerentola” del Teatro Tragodia. Si chiude il 29 Dicembre alle ore 17.00con lo spettacolo “Buon Viaggio” del Teatro Actores Alidos.

Il Centro multimediale, punto di riferimento delle arti e delle tradizioni, visitato da numerosi turisti e locali, pone attenzione particolare ai bambini in questo periodo di festività natalizie con spettacoli di vario genere: dai burattini, al teatro d’attore, alle bolle di sapone, etc.

La programmazione è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pula.

Per approfondimenti e dettagli si può anche consultare il sito web http://www.contosesonos.com.