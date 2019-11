Prendas de Ittiri 2019: è piaciuta la nuova formula “dae domo in domo”

L’associazione omonima ha avviato la registrazione del marchio Prendas de Ittiri, che da ora in avanti identificherà e valorizzerà i prodotti degli associati e le attività di promozione, sviluppo e crescita, che l’associazione intende portare avanti. Nel tracciare un bilancio positivo dell’edizione 2019 che si è svolta lo scorso weekend, la presidente dell’associazione, Paola Cossu, ha voluto annunciare la novità per una manifestazione che continua a innovarsi, come dimostrato dalla nuova formula “dae domo in domo” che ha proposto le esposizioni dentro le case degli ittiresi anziché negli stand.

La presidente dichiara:

A una settimana dall’inaugurazione della 14esima “Prendas de Ittiri”, la presidente Paola Cossu, a nome di tutto il direttivo dell’associazione, esprime piena soddisfazione per lo svolgimento della manifestazione, che, nonostante le condizioni metereologiche non troppo favorevoli, ha permesso di registrare un consistente numero di presenze e di visitatori da tutta la provincia e non solo. Testimonianza i tanti complimenti e apprezzamenti ricevuti a vario titolo, si può affermare che, con la nuova formula della manifestazione, l’associazione ha perseguito pienamente e con soddisfazione gli obiettivi preposti, in particolare, quello di coinvolgere maggiormente tutta la cittadina di Ittiri e di valorizzare i suoi migliori prodotti, richiamando all’attenzione usi e costumi che ne caratterizzano la storia e la cultura.

Sono stati tre mesi intensi di preparazione ed è stato prezioso il contributo del Comune di Ittiri che col sindaco, gli amministratori e i responsabili dei vari uffici, sono sempre a fianco dell’associazione Prendas de Ittiri.

Per la buona riuscita della manifestazione è stato importante anche il supporto e patrocinio degli Enti Camera di Commercio Nord Sardegna e Promocamera. Senza dimenticare i parroci di Ittiri e le numerose associazioni che si sono unite all’organizzazione e che con la loro presenza hanno arricchito la manifestazione. I cittadini di Ittiri, soprattutto gli abitanti e gli esercenti del centro storico, che nonostante qualche disguido legato alla viabilità chiusa nei momenti di forte pioggia, hanno mostrato solidarietà e partecipazione all’evento.

I soci dell’associazione Prendas de Ittiri e tutti i collaboratori, che credono nel valore e nell’opportunità che questa manifestazione dona a Ittiri, si sono impegnati in prima persona non solo alla presentazione dei propri prodotti, ma alla cura di tutte le iniziative collaterali, consapevoli che è l’immagine di una Ittiri operosa e orgogliosa della sua cultura e delle sue tradizioni a fare eco allo sviluppo economico e sociale della nostra città.

A medas annos Prendas de Ittiri!