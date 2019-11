Poste Italiane: riaperto oggi l’ufficio postale di Bono

Ha riaperto oggi l’Ufficio Postale di via Brigata Sassari a Bono, interessato nei giorni scorsi da lavori di ristrutturazione. Nel periodo dell’intervento Poste Italiane ha garantito ai clienti di Bono, uno sportello dedicato presso la sede di via Giampietro Becciu 4 a Bultei.

L’Ufficio Postale di Bono è dotato di 3 sportelli, disponibili per tutte le operazioni finanziarie e postali. A disposizione della clientela anche un ATM Postamat di ultima generazione, accessibile 24 ore su 24 per il prelevamento di denaro contante e per tutte le altre operazioni consentite, e il servizio Wi-Fi gratuito.

Con la riapertura della sede sono stati ripristinati i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.