Poste Italiane: emesso un francobollo per il 20° anniversario della Guida Bibenda

Tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari; fogli da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.

Bozzettista: Franco Maria Ricci.

La vignetta raffigura in primo piano, il numero venti, a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione della Guida Bibenda, in cui lo zero è rappresentato da un acino d’uva; sullo sfondo, al centro, un calice di vino.

Completano il francobollo le leggende “TI AMO ITALIA DEL VINO”, “20 ANNI DI BIBENDA” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B” .

L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

È stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il francobollo, la cartolina affrancata e annullata, la busta primo giorno di emissione, al costo di 12€.