Porto Torres. Rete elettrica di E-distribuzione: possibili interruzioni il 16 novembre

E-distribuzione ha comunicato al Comune di Porto Torres che sabato 16 novembre 2019 si terrà una “Prova di riaccensione” per testare le procedure di emergenza del sistema elettrico nazionale al fine di assicurare il massimo dell’efficienza e rapidità nella ripresa del funzionamento in caso di blackout. La prova, prevista dal Codice di Rete e coordinata da Terna, coinvolgerà le aree di quarantasette Comuni della Sardegna, compreso quello di Porto Torres, presumibilmente dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

“In tale lasso di tempo – informa E-distribuzione – saranno eseguite delle manovre di assetto della rete elettrica di trasmissione e di distribuzione per consentire la partenza di centrali di produzione convenzionale e pertanto si potrebbero verificare delle interruzioni momentanee del servizio elettrico, sia di media che di bassa tensione, della durata di pochi minuti per ogni area coinvolta.

Durante le attività, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità”. Per informazioni o per la segnalazione guasti ci si può rivolgere al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.