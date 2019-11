Porto Torres. Mostre al Palazzo del Marchese: bando per esposizioni artistiche nel periodo natalizio

L’Amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente, durante le festività natalizie, alcuni spazi del Palazzo del Marchese per realizzare iniziative in collaborazione con enti, associazioni locali e soggetti operanti nel campo artistico e culturale. Sarà possibile organizzare mostre espositive di opere artistiche e artigianali, fotografie o altri manufatti in genere, senza limitazioni di tema, nei locali al piano primo della struttura.

L’Amministrazione darà in comodato d’uso gratuito gli spazi e, qualora venissero richiesti, anche tavoli, sedie e griglie espositive di proprietà comunale. Il Comune di Porto Torres, inoltre, effettuerà a proprio carico il servizio di apertura e chiusura dell’edificio nei giorni e negli orari concordati.

Le domande, senza marca da bollo, dovranno essere presentate al Comune entro le ore 12:00 del 5 dicembre 2019, a mano presso l’ufficio Protocollo di Piazza Umberto I o utilizzando la pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. La modulistica è scaricabile dalla home page del sito web istituzionale, sezione “Come fare per – Richiedere l’utilizzo del Palazzo del Marchese“.