Porto Torres: due denunce per occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Gli agenti del comando di polizia locale sono intervenuti recentemente in due distinte occasioni. La prima in viale delle Vigne, dove un uomo di 54 anni aveva occupato arbitrariamente un casa di proprietà comunale. La seconda operazione è avvenuta la settimana scorsa in via dell’Autonomia, nel quartiere del Villaggio verde. Un 45 enne è stato trovato dalla Polizia mentre effettuava il trasloco in un alloggio libero di proprietà di Area. L’abitazione, come emerso dal racconto, si era appena resa disponibile a seguito della morte della beneficiaria. L’uomo è stato denunciato anche per aver deturpato l’immobile: dopo essersi introdotto nell’appartamento aveva infatti eseguito alcuni interventi di manutenzione, tra cui la pavimentazione della cucina e lo spostamento di un tramezzo.