PMI Day 2019: le aziende sarde aprono le porte agli studenti

Scuola e industria a confronto nel PMI Day 2019 – commenta Matteo Nevi, Segretario Generale di Assosistema Confindustria. – Da cinque anni Assosistema Confindustria partecipa all’iniziativa confindustriale di aprire le porte degli stabilimenti industriali ai giovani studenti. Oggi siamo in Sardegna con due stabilimenti importantissimi per il territorio: Sterilis Sardegna di S. Giusta (OR) e Nivea di Assemini (CA). È sempre più difficile trovare momenti di confronto per avvicinare i ragazzi alle imprese – sottolinea il Segretario Generale Nevi – il mercato della sanificazione del tessile ha bisogno di figure professionali tecniche che spesso le aziende non trovano nel mercato italiano e a distanza di anni non abbiamo potenziato né il ruolo degli ITS né tantomeno le ore e i modelli di alternanza. La decisione di ridurre le ore di alternanza scuola-lavoro, soprattutto per gli istituti professionali, ci sembra poco lungimirante dal momento in cui la sinergia scuola–impresa rappresenta un’opportunità per l’aggiornamento scolastico e per rispondere ai bisogni delle aziende che offrono lavoro. Oggi siamo in grado di presentare ai ragazzi – continua Nevi – aziende del settore della sanificazione sempre più ambientalmente sostenibili, aziende che danno lavoro sul territorio a migliaia di persone e questo è un bellissimo messaggio – conclude Nevi – che passiamo ai giovani e ai futuri lavoratori di domani.