Peste suina

Peste suina. Tra i comuni di Urzulei e Baunei abbattuti alcuni branchi di maiali al pascolo brado illegale

L'Unità di Progetto (UdP) per l'eradicazione della Peste suina africana (PSA) in Sardegna comunica che sono stati abbattuti alcuni branchi di maiali al pascolo brado illegale, non registrati all'anagrafe animale, di cui non è stato possibile individuare i proprietari e mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari.