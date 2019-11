Enogastronomia

Pecorino romano: il Consorzio di tutela a New York per difendere il made in Italy

In difesa del Made in Italy, dell’alta qualità e dei marchi DOP - e sempre in trincea sulla questione dazi, senza mai abbassare la guardia - c’era anche il Consorzio di tutela del pecorino romano, rappresentato dai vicepresidenti Gianni Maoddi e Leonardo Tilocca, all’evento #Istandwithitalianfood, organizzato in occasione della IV Settimana della cucina italiana nel mondo, nel prestigioso Institute of Culinary Education di New York.