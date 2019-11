Oristano:dalla Regione 350.000 euro per la riqualificazione e il recupero del patrimonio immobiliare privato

La Regione ha approvato la graduatoria dei soggetti ammessi ai finanziamenti per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato.

“Nell’elenco figurano anche diversi cittadini oristanesi che potranno dunque usufruire delle risorse regionali per interventi migliorativi dei loro beni immobili – osserva l’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia residenziale Gianfranco Sedda -. Nel complesso a Oristano vengono assegnati oltre 350 mila euro per una quindicina di interventi. Con questa misura la Regione punta a incentivare il mantenimento e il miglioramento del decoro urbano, promuovere la cura della qualità architettonica e la funzionalità degli edifici e il superamento del “non finito” per implementare l’attrattività dei luoghi e la qualità di vita delle popolazioni insediate”.

“È un piccolo segnale per la ripresa del comparto edilizio ed anche un buon incentivo per il recupero del decoro urbano in linea generale” aggiunge l’Assessore Sedda.

Per il 2019 le risorse ammontano a 23 milioni di euro destinati a tutto il territorio regionale.

Gli interventi devono avere un costo complessivo minimo pari a 15 mila euro.

Il finanziamento non potrà superare l’importo massimo del 30% della spesa totale, riconosciuta sulla base del piano finanziario e, comunque, non superiore a 30 mila euro, salvo l’incremento dovuto alla premialità nel caso di efficientamento energetico. Se l’intervento prevede opere di efficientamento energetico, di valore pari o superiore al 10% della spesa totale, è prevista, una premialità di importo massimo pari al 20% del finanziamento.

La graduatoria è consultabile sul sito della Regione all’indirizzo