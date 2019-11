Oristano, via Bellini:36 parcheggi riservati al personale scolastico

Lo dispone un’ordinanza del Comune di Oristano che, sulla base dell’accordo raggiunto tra il Sindaco Andrea Lutzu e la società SIS che in città gestisce il servizio di parcheggi a pagamento, fissa le regole per l’utilizzo gratuito del parcheggio da parte del personale scolastico.

Gli insegnanti e gli operatori scolastici dovranno esporre sulla vettura l’apposita autorizzazione e potranno parcheggiare nelle aree riservate dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

La misura era stata decisa nei giorni scorsi in seguito allo spostamento nella scuola di via Bellini di 10 classi della scuola primaria di via Cairoli chiusa per i problemi di sicurezza di quell’edificio.