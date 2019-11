Oristano: in pagamento i rimborsi per i libri di testo

Il Comune di Oristano ha messo in pagamento i rimborsi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (L. n. 448/1998 per I’ A.5. 2018/2019) destinati agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Per la riscossione del rimborso i beneficiari, devono presentarsi in un’agenzia del Banco di Sardegna muniti di un documento di identità.

Gli studenti maggiorenni per riscuotere il contributo devono presentarsi personalmente.