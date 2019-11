Oristano: il 19 novembre, un convegno su welfare e formazione per lo sviluppo

Obiettivo dell’incontro è far conoscere le opportunità offerte dal Welfare e dalla Formazione finanziata, intese come carte vincenti per la crescita e lo sviluppo dei professionisti e delle imprese che operano sul territorio sardo.

Momento clou dell’incontro, moderato da Miriam Carboni, Presidente dell’Ordine di Oristano, sarà l’intervento di Enrico Bertolino, comico, ma soprattutto formatore, che intratterrà il pubblico presente sul tema dello sviluppo d’impresa e della formazione come carta vincente per tutti i professionisti.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro e con il Consiglio Regionale Sardegna dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, gode del patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Oristano e del supporto di Gruppo Centro Paghe, Fonarcom e Sicure.

Il programma

I lavori saranno aperti dai saluti del Sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, del Presidente dell’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, e del Vice Presidente dell’Associazione dei Giovani Consulenti del Lavoro, Felice Tiberia.

A seguire Gianvito Tracquilio, infotrainer e mentalista, ma anche consulente di comunicazione, con un intervento su “Public Speaking: le parole giuste nel giusto ordine”.

Miriam Carboni presenterà poi il progetto “Welfare Oristano District”, mentre Gianni Gruttadauria di Fonarcom e Vittorio Basso Ricci di RTS parleranno di “La formazione come carta vincente”.

L’evento si terrà martedì 19 novembre, dalle ore 9 alle ore 13, presso il Ristorante Locanda da Renzo (SS 131 Km. 99 – Località Sa Turritta – Siamaggiore).

La partecipazione all’evento riconosce 3 crediti formativi di deontologia professionale rilasciati dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

