Olbia: Sabato alla libreria Ubik la star del web Elisa Maino

Sabato 30 novembre la Libreria Ubik di Olbia ospiterà la star del web e di TikTok, Elisa Maino

L’autrice web star incontrerà i fans e firmerà le copie del suo ultimo libro “Non ti scordar di me #ops2” edito da Rizzoli.

L’ingresso è libero e gratuito ma avrà accesso prioritario chi acquista il libro in libreria.

L’AUTRICE: (Rovereto, 2003) vive a Milano e frequenta il liceo classico. Il suo seguito sui social sfiora i 2 milioni di follower. Per Rizzoli ha pubblicato #Ops (2018)

IL LIBRO: L’estate è finita, per Evelyn è tempo di cominciare una nuova avventura: l’accademia di danza. Certo, è dura salutare nonna Lea e tutti gli amici conosciuti tra le montagne, e ancor più dura è staccarsi da Chris e dai suoi baci. Ma quando balla Evy dimentica tutto: tra grand jeté e pirouettes i pensieri tristi scompaiono e rimane solo lei, flessuosa e raggiante come una vera regina del palcoscenico. La danza, però, non è solo libertà. In accademia ci sono orari e regole da rispettare, e il maestro Paolo pretende sempre il massimo. Come se non bastasse, a Evy è toccata la peggiore compagna di stanza di sempre: Rose Villa, la bulla della scuola, che per vederla fallire ricorrerebbe a qualsiasi trucco. Per fortuna ci sono ragazzi simpatici come Cameron, che la incoraggia a credere nel suo talento e le ricorda il vero motivo per cui si trova lì: diventare una ballerina professionista. Evy ce la mette tutta ma, mentre la sua carriera è pronta a decollare, nei suoi pensieri Chris e gli amici di un tempo sono sempre più distanti Per non perderli, dovrà guardarsi dentro e chiedersi: a cosa siamo disposti a rinunciare per inseguire il nostro sogno più grande?