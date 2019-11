Olbia: il 20 novembre, 2° appuntamento della “Scuola delle mamme (e dei papà)”

Il secondo appuntamento del corso dedicato ai genitori, per apprendere le tecniche corrette per la cura dell’igiene orale dei propri figli, organizzato dalle Cliniche Doneddu in collaborazione con la Libreria Ubik Olbia e Mammamamma Olbia.

In questo incontro si parlerà di ascessi nel bambino, come affrontare la prima visita, ortodonzia (trattamento preventivo, intercettivo, funzionale ecc…), fluoroterapia, sigillature, sedazione cosciente, il controllo a casa, eliminare i fattori di rischio, il bambino ed il dentista.

Interverranno la Dott.ssa Roberta Casu e la Dott.ssa Manuela Floris, odontoiatre.

Per info e prenotazioni:

Cliniche Doneddu

Telefono: 0789/386805 – 0789/840035

Cellulare: 335/1716244

E-mail: info@clinichedoneddu.it