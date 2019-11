Olbia: il 13 novembre, al via la IV edizione de “La scuola delle mamme e dei papà”

Il corso sarà articolato in 4 incontri in cui, attraverso lezioni e prove pratiche con medici e igienisti coach, i genitori verranno informati sui corretti metodi e tecniche di cura e mantenimento dei denti e della salute dei loro figli.

Le Cliniche Doneddu, infatti, hanno deciso di dedicare al tema della salute della bocca dei bambini un vero e proprio percorso formativo per mamme e papà, dando un contributo vero ed efficace attraverso 4 lezioni di salute con taglio pratico. Al termine degli incontri, i partecipanti conosceranno le regole fondamentali per un buon mantenimento della propria salute orale e le principali terapie oggi utilizzate per la soluzione di eventuali patologie odontoiatriche.

Gli incontri si svolgeranno nella sede di Olbia delle Cliniche Doneddu, site in Viale Italia n. 69 (presso Pala’s Office) e l’ingresso sarà libero e gratuito. É richiesta la prenotazione.

Calendario incontri:

mercoledì 13 novembre, ore 9:30;

mercoledì 20 novembre, ore 9:30;

mercoledì 27 novembre, ore 9:30;

mercoledì 11 dicembre, ore 16:30.

Il progetto Scuola delle Mamme, che costituisce un format delle Cliniche Doneddu, clinica di eccellenza del panorama odontoiatrico sardo presente sia ad Arzachena che ad Olbia, vede la collaborazione di due partner, ovvero: la Libreria Ubik di Olbia, oramai un punto di riferimento e di aggregazione per gli eventi letterari e non solo della zona, e Mamma Mamma Olbia, che da anni si occupa di organizzare eventi di formazione per le mamme nei vari ambiti, divenendo a sua volta punto di riferimento in merito a tali tematiche nel territorio olbiese.

I clinici che terranno gli incontri saranno: Dott. Giannicola Doneddu, odontoiatra e titolare della clinica, Dott.ssa Roberta Casu, odontoiatra esperta in ortodonzia, Dott.ssa Manuela Floris, odontoiatra, Dott. Andrea Sedda, odontoiatra, e Dott. Nino Dettori, igienista.

Il tutto si svolgerà con la direzione e il coordinamento del Dott. Paolo Barelli, leader nel Management, Marketing & Comunicazione strategica nel settore Dentale e Sanitario, Consulente Aziendale e trainer.

Informazioni e prenotazioni

Per info e prenotazioni, rivolgersi a Cliniche Doneddu.

E-mail: info@clinichedoneddu.it

Tel. 0789/386805 oppure 0789/840035,

Cell. 335/1716244

Sito web: www.clinichedoneddu.it