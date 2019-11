Nurri (SU): denunciato dai carabinieri un 55enne per porto abusivo di armi

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo dell’uomo e del veicolo a lui in uso, rinvenendo un coltello a serramanico per il quale non è stato in grado di motivarne il porto e una bustina in cellophane contenente dei residui verosimilmente di sostanza stupefacente.

I militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, lo invitavano a sottoporsi agli accertamenti sanitari relativi alla verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti ma il 55enne si è rifiutato, per questo motivo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il porto di oggetti atti ad offendere e per rifiuto all’accertamento per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.