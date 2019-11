Nuoro. Progetto “Generalità Attiva” a favore dei minori di età compresa dagli 8 ai 16 anni

Il Progetto prevede anche l’iscrizione all’Elenco dei Soggetti Accreditati – ESA – delle Società, Associazioni o Cooperative del Terzo Settore che organizzano nell’ambito della propria attività dei corsi in pratiche sportive o culturali o artistiche o musicali.

In particolare il Comune di Nuoro, intende favorire e incentivare le famiglie rientranti in specifiche fasce di ISEE, erogando voucher o buoni dell’importo di 200 – 300 Euro per l’anno 2019.

Il contributo, erogato sotto forma di voucher, riguarderà le spese sostenute per la frequenza di corsi della durata di un anno a partire da settembre 2019 a giugno 2020.

I Voucher saranno concessi tenuto conto delle seguenti fasce di ISEE familiare, relativo ai redditi conseguiti nell’anno 2018:

Fascia 1 – Valore ISEE Da 0,00 a 9.000 € – Importo voucher annuale fino a €. 300

Fascia 2 – Valore ISEE Da 9.001 a 15.000 € – Importo voucher annuale fino a €. 200

Le attività devono prevedere il pagamento di quote di iscrizione e/o frequenza ai corsi, avere una durata continuativa di almeno 6 mesi ed essere svolte da Società, Associazioni e/o Cooperative del Terzo settore, regolarmente iscritte all’Elenco Soggetti Accreditati (ESA), predisposto dall’Amministrazione stessa.

Le domande per la concessione dei Voucher dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 10 Dicembre 2019, consegnate a mano all’ufficio protocollo e/o spedite per il tramite di posta certificata via Pec al seguente indirizzo servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it;

Le Società, Associazioni o Cooperative del Terzo Settore dovranno a loro volta presentare apposita istanza entro il 10 Dicembre 2019;

Si precisa che le organizzazioni sopraindicate potranno presentare domanda in tempi successivi alla presente scadenza e l’Amministrazione avrà cura di aggiornare l’elenco ogni due mesi.

INDICAZIONI, INFORMAZIONI E MODULISTICA

Per informazioni in merito e/o per reperire la modulistica è possibile rivolgersi al Servizio Politiche Giovanili – Ufficio c/o Centro Polifunzionale Via Brigata Sassari n°20 Tel. 0784 216975/977 nei seguenti giorni ed orari dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il pomeriggio del martedi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e-mail rosa.canu@comune.nuoro.it.

Scarica il bando e la modulistica (zip – 1100KB)