Nuoro. Poste italiane: inaugurato l’ATM postamat di Meana Sardo

È il primo nel piano per la provincia di Nuoro.

Presso l’ufficio postale di Meana Sardo in piazza IV Novembre, è stato presentato oggi lo sportello automatico ATM Postamat, il primo realizzato nell’ambito del progetto Piccoli Comuni per la provincia di Nuoro. All’evento, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane, ha preso parte il Sindaco di Meana Sardo Marco Demuru.

L’installazione è parte del programma di “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione del primo incontro con i “Sindaci d’Italia” tenutosi lo scorso anno, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio. Nel corso della seconda edizione dell’evento, tenutasi lo scorso 28 ottobre a Roma ed alla quale hanno preso parte oltre 4000 sindaci da tutta Italia di cui 184 provenienti dalla Sardegna, si sono aggiunti al programma altri “sette impegni” verso i piccoli comuni, a ribadire l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web dedicato all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

“La notizia dell’installazione dell’ATM Postamat è stata accolta con grande soddisfazione dai miei concittadini – dichiara il Sindaco Demuru – che hanno a disposizione un nuovo e utilissimo servizio.

Per la prima volta i servizi anziché diminuire o essere tagliati aumentano grazie all’impegno di Poste Italiane che ha consentito ai piccoli comuni come il nostro di crederci ancora.

L’Atm Postamat di Meana Sardo, è un contribuito di indiscutibile valore aggiunto in termini di servizi per la collettività e i cittadini hanno già mostrato di apprezzare l’attenzione riservata da Poste alla nostra comunità. Accogliamo con riconoscenza l’impegno di Poste Italiane: è un’azienda che sta guardando avanti, nelle dinamiche del futuro. Credo che i piccoli comuni diventeranno luoghi sempre più attrattivi ed è importante, allora, dare i necessari servizi. Poste Italiane su questo percorso si sta dimostrando lungimirante e ovviamente, noi sindaci, dobbiamo sempre più mirare ad avere altri servizi: dalla sanità, per arrivare alla scuola e alla mobilità, garantendo così una efficace sostegno alle nostre future generazioni. Infine ringrazio vivamente anche il direttore Paolo Caboni, per l’attenzione che ha dimostrato per Meana Sardo auspicando una sempre maggiore collaborazione.”

Disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, il Postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale. Il nuovo sportello ATM Postamat, di ultima generazione, può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Lo sportello è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani promosso da Poste Italiane continua dunque in Sardegna e prevede ulteriori interventi nei prossimi mesi. Tutte queste iniziative sono coerenti con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.