Nuoro: il 22 novembre prosegue la rassegna “Note a Margine” con uno spettacolo di Roberto Ciufoli

Recital comico antropologico, Ciufoli proporrà varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda ad un atteggiamento fisico e a un modo di esprimersi ben preciso, e lo farà attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni. Si inizierà scientificamente, partendo dall’antropologia: l’analisi sarà condotta sul tipo sportivo, pigro, ubriaco, eroe, timido, sfacciato, indeciso, ladro, furtivo, guappo e innamorato, personaggi in cui è facile identificarsi per scoprire, con gli occhi dell’attore, come i difetti e le piccole manie contemporanee possano essere comiche.

Si prega di arrivare a teatro in anticipo sull’orario di inizio spettacolo per permettere un regolare accesso in sala e rispettare la massima puntualità.