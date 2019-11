Nieddittas: il sapore del mare d’inverno nell’area naturalistica di Corru Mannu ad Arborea

Il brand che gestisce l’intera filiera d’eccellenza della mitilicoltura nel Golfo di Oristano organizza visite guidate che rientrano nella collaborazione tra Nieddittas e medsea Mediterranean Sea and Coast Foundation nell’ambito del progetto Maristanis, per promuovere la gestione di siti naturalistici come modelli di aree protette fruibili per l’educazione territoriale e l’ecoturismo.

Con questa attività i visitatori hanno l’opportunità di conoscere le aree naturalistiche nel compendio di pesca di Corru Mannu, ad Arborea, una zona umida protetta demaniale la cui tutela e salvaguardia è affidata a Nieddittas e che è considerata una best practice proprio per l’eccellente gestione naturalistica del compendio. 6 novembre 2019 – Un weekend d’autunno o inverno in Sardegna, perché no? Nieddittas organizza visite guidate nell’area naturalistica di Corru Mannu ad Arborea e deliziose degustazioni.

Le visite sono gratuite e aperte a tutti, con un massimo di 22 partecipanti per ogni appuntamento. Le prossime date sono il 15 e il 24 novembre, il 6 e il 22 dicembre. L’occasione è unica per conoscere la filiera di eccellenza della mitilicoltura, visitare lo stabilimento dove avvengono la selezione, depurazione, confezionamento delle rinomate cozze, scoprire l’allevamento sostenibile di orate e gli altri progetti di tutela ambientale dell’azienda, sempre secondo un accordo con la Fondazione MEDSEA: la cooperazione mira a ridurre l’inquinamento da plastica, individuando soluzioni sostenibili e biodegradabili, a mantenere puliti i fondali marini nelle aree in cui sono presenti gli allevamenti e a favorire l’insediamento e la nidificazione di alcune specie di uccelli.

Le visite durano circa due ore e si concludono con la degustazione dei prodotti Nieddittas. Per maggiori informazioni: nieddittas.it ++++ La storia di Nieddittas inizia nel 1967, quando nove pescatori si riunirono per dare vita alla CPA Cooperativa Pescatori Arborea, valorizzare le cozze e il pescato offerti dal mare e creare tante opportunità per i collaboratori che, nel tempo, hanno affiancato i soci fondatori.

In oltre 50 anni di vita la piccola cooperativa è diventata una delle aziende più importanti d’Italia nel proprio settore, capace di proporre al mercato un prodotto di alta qualità, certificato per tutta la filiera e distribuito in tutta Italia.