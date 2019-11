Musica: è in uscita “In fondo”, il nuovo singolo della band Veramadre

Alla voce Nahuel Cisneros, subentrato a Daniele Monti, che ha deciso di intraprendere la carriera solista; alle tastiere Federico Pandolfi, aggiuntosi alla formazione nel maggio 2019.

In fondo – spiegano i Veramadre – è una canzone che nasce e si sviluppa in un periodo caotico e decisamente kafkiano per la band. Quando la caduta sembra inevitabile, di fronte al crollo delle certezze acquisite e al precipitare degli eventi, emerge, fortissima, la voglia di rialzare la testa. “In fondo” è, contemporaneamente, un moto di orgoglio e un bisogno prepotente di rinascita.

L’ingresso nella band, alla voce, di Nahuel Cisneros, imprime una sterzata rock alle sonorità dei Veramadre, meno pop-oriented rispetto al passato e caratterizzate da un’impronta speed metal. Sul finale, “In fondo” regala duelli di assolo virtuosistici e ritmiche pregnanti, fortemente percussive.

Il videoclip – spiega Americo Pucci – è claustrofobico, povero di cambi immagine e improntato a una voluta cupezza cromatica, metafora di un acuto malessere esistenziale.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=fz9XvQxeXiU&feature=youtu.be

Regia, Fotografia, Riprese, Montaggio e Post-produzione: Americo Pucci, in collaborazione con Alberto Battisti.

Attrici: Cristiana D’amici e Syria Tramontozzi.

Crediti del singolo

Testo e musica: Veramadre

Voce: Nahuel Cisneros

Batteria: Americo Pucci

Chitarra: Eliano Martellucci

Tastiere: Federico Pandolfi

Basso: Renato Giorgi

Biografia

Il progetto Veramadre nasce nei primi mesi del 2017; la line-up della band di Priverno annovera inizialmente Daniele Monti alla voce, Eliano Martellucci alla chitarra, Renato Giorgi al basso e Americo Pucci alla batteria. Nel maggio 2019 al gruppo si aggiunge il tastierista Federico Pandolfi.

Al termine del tour promozionale del primo album della band, Veramadre (la Stanza Nascosta Records, 2017), a Daniele Monti succede l’italo-argentino Nahuel Cisneros.

I componenti, che provengono da culture ed esperienze musicali differenti, hanno costruito – in un lavoro di cesellamento e affinamento dei rispettivi background – un sound forte e riconoscibile.

Hanno preso parte a diversi festival e contest musicali, tra gli altri: Sanremo Rock, Game of Band, Music Under the Rock. Sono stati selezionati come opening act del concerto degli Afterhours, nell’ambito della manifestazione Rock in Roma 2017.

