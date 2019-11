Monserrato. FIND 37:domani a Sa Manifattura “Galapago” poi “Short Cuts” e il dibattito con Caterina Di Rienzo

Un ricco carnet di eventi per il weekend sotto le insegne del FIND 37 / Festival Internazionale Nuova Danza organizzato da Maya Inc – tra danza urbana, incontri e spettacoli e il gustoso intermezzo dell’AperiDanza: domani (sabato 16 novembre) dalle 20 a Sa Manifattura a Cagliari si parte da “Galápago” di e con Iván Benito, una performance di danza urbana nel cuore dell’ex opificio, e a seguire “La danza oltre il corpo” – incontro con Caterina Di Rienzo, danzatrice e coreografa, nonché studiosa e docente di filosofia, caporedattrice della rivista Ágalma (Sala 202). S’intitola “Short Cuts” lo spettacolo della compagnia spagnola La Veronal diretta da Marcos Morau in programma sempre DOMANI sabato 16 novembre) alle 21 in prima nazionale a Sa Manifattura (dopo l’AperiDanza a cura di Silvia Bandini e Marco Caredda con i musicisti Michele Uccheddu e Stefano Serra e gli studenti del LAC).

La teoria dell’evoluzione e della selezione naturale in “Galápago” di e con Iván Benito – sabato 16 novembre alle 20 a Sa Manifattura a Cagliari (invece che al Bastione di Saint Remy), un solo acrobatico che fonde danza contemporanea e cultura di strada, quasi a sintetizzare il percorso dell’artista. Esordi da autodidatta, tra parkour e capoeira, fino alla scoperta del nouveau cirque e infine della danza, nel tentativo di superare i propri limiti e varcare nuovi confini alla ricerca di un proprio linguaggio. Il danzatore e coreografo sbarca nell’Isola con “Galápago” (primo premio al Concorso coreografico internazionale Burgos-New York): “Cerco. Corro. Salto. Mi nascondo. La natura è in costante lotta per la sopravvivenza” – scrive nelle note: “La capacità di adattarsi al nostro ambiente è ciò che ci tiene in vita”.

“La danza oltre il corpo” è il tema e titolo dell’incontro – in programma sabato 16 novembre alle 20.15 a Sa Manifattura a Cagliari – con la danzatrice e coreografa Caterina Di Rienzo (dottore di ricerca in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane), autrice di saggi e caporedattrice della rivista Ágalma che, attraverso l’originale elaborazione di Maurice Merleau-Ponty, propone una filosofia della danza attraverso una “filosofia della chair”, allo scopo di ricollocare la danza nell’evoluzione stessa dell’arte e delle arti nella loro relazione col pensiero.

Intriganti visioni d’autore – sabato 16 novembre dalle 21 a Sa Manifattura con la prima nazionale di “Short Cuts” de La Veronal diretta dal coreografo Marcos Morau che firma, insieme ai danzatori e con la collaborazione drammaturgica di Pablo Gisbert, El Conde de Torrefiel, Roberto Fratini e Celso Giménez, i quattro pezzi che rappresentano una sintesi della cifra espressiva della compagnia spagnola. Sotto i riflettori Núria Navarra, Lorena Nogal, Manuel Rodríguez, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, per una significativa antologia che comprende “Siena”, in un gioco di rifrazioni tra arte e vita, l’idea del corpo e lo sguardo sull’umanità; “Voronia” sulla geografia segreta della Terra, fino alla grotta più profonda, da cui inizia una narrazione sull’origine del Male; “Bologna-Pasolini”, un omaggio allo scrittore, cineasta e poeta, alla sua poetica e al suo mondo, in un affresco crudele e insieme lirico della società, dopo la sua morte atroce, che ci rende insieme “vittime e carnefici”, e “Kova – Strumenti Geografici” in cui si fondono i codici creativi elaborati dalla compagnia per definire sequenze di movimento all’interno di una performance.