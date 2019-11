Mercoledì 6 novembre approda ad Alghero “El Cicle Gaudì”

Approda ad Alghero El Cicle Gaudí, il circuito che diffonde in tutte le terre di lingua catalana i film dell’omonimo Premio. Grazie a un progetto di cooperazione culturale tra l’Acadèmia del Cinema Català, la Generalitat de Catalunya, la Società Umanitaria di Alghero e la Plataforma per la Llengua, il Cinema Miramare di Alghero ospiterà quattro appuntamenti imperdibili, uno al mese, da novembre 2019 a febbraio 2020. Si comincia mercoledì 6 novembre alle 19.30 con il documentario di Carles Bosch, Petitet – El rumbero que va prometre l’impossible, storia di un ex musicista gitano di Barcellona che ha promesso alla madre morente di portare la rumba catalana sul palco di un grande teatro della città. Saranno ospiti della serata il regista e i musicisti Raúl Pérez, Yumitus Del Pichón e Jack Chakataga.

Tutti i film del Cicle Gaudí saranno proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. I film, essendo inediti in Italia, non hanno il visto della censura italiana, pertanto l’ingresso è riservato ai maggiorenni.

Ingresso 2€. Abbonamento 4 film 6€.