Marocco: premiata Michela Sale Musio al “Hourara International Theater Festival”

Arriva un importante riconoscimento per la compagnia cagliaritana Lucidosottile dall’Hourara International Theater Festival, la manifestazione che si è svolta nella cittadina marocchina di Oulad Teima dal 7 all’11 novembre scorsi.

Michela Sale Musio, in scena con Tiziana Troja nello spettacolo “Dissacrantemente Lucide… Lucidissime!”, è stata infatti premiata quale migliore attrice del festival.

Si tratta di un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – spiega Sale Musio – e che ripaga tutta la compagnia del grande lavoro svolto in questi anni, che ci ha portato ad esibirci non solo in Sardegna e in Italia ma anche a New York, in Spagna e in Francia e ora, dopo l’esperienza dello scorso anno in Algeria, anche in Marocco.