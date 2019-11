Maran:”Esame impegnativo domani a Bergamo”

Questa mattina ad Asseminello è andata in scena la classica conferenza stampa della vigilia di mister Maran. Domani il Cagliari affronterà in trasferta a Bergamo l’Atalanta di Gasperini.

L’Atalanta è terza in classifica, dopo aver perso soltanto una partita nelle prime dieci. Un’esame difficile per i rossoblù

“Per me ogni allenamento costituisce un test di maturità, la partita di domani è un esame impegnativo ma tutte le gare di campionato rappresentano uno step da superare. Sappiamo che il risultato passa attraverso quello che metteremo sul campo, gli avversari hanno dimostrato di essere forti, noi dobbiamo continuare a dimostrarlo. Ci siamo guadagnati col lavoro la possibilità di giocarci questa partita in alta classifica, arrivarci in questo modo deve darci quella soddisfazione che va trasformata in autostima e capacità di prestazione. Sono convinto che risponderemo per il meglio”

Maran vuole la sua squadra vogliosa ed aggressiva

“Affrontiamo una squadra che nel 2019 ha perso meno di tutte, in questo campionato ha segnato una media di 2 gol a partita. A parte la fisicità dell’organico e la qualità dei loro attaccanti, possono contare su una organizzazione solida, giocano insieme da anni con lo stesso allenatore, dunque sono stati capaci di costruire qualcosa che dura nel tempo. Per noi l’importanza della gara sta nella sua difficoltà, ma come sempre dovremo rispondere col piglio e la mentalità giusta, quella di una squadra che sul campo non vuole lasciare nulla”.

A Bergamo non ci saranno Pellegrini, squalificato, e Ceppitelli, out per una fascite plantare

“Non voglio fare pretattica, ma devo ancora valutare. La squadra ha dimostrato di stare bene, ma qualche giocatore è uscito acciaccato dalle ultime gare, quindi mi prendo ancora un po’ di tempo per prendere le mie decisioni”