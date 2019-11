Manuela Ricci: la scrittrice dei records da San Teodoro alla conquista degli Stati Uniti

Vive a San Teodoro. la sua più grande passione è la scrittura. Fin da adolescente scrive, racconta, immagina, inventa storie, finché un giorno si imbatte su una piattaforma on line, Wattpad, dove poter far leggere ciò a cui ha dato vita con la sua fantasia. Inizia così la storia di Manuela Ricci, giovane stella del web grazie ai suoi libri sempre più gettonati.

Il campanello del successo squilla quando il suo primo libro cattura ben 1.000.000 di letture in soli quattro mesi, diventando ufficialmente il suo primo successo editoriale.

Nel 2017 vince il Premio come Miglior Storia Originale. Grazie al Self Publishing oltre 15.000 copie vendute fra Ebook e cartaceo; la scalata continua con il romanzo “La mia sfida “ che si impone sul terzo gradino del podio nella classifica generale dei Bestseller di Amazon in meno di 24 ore.

Ora la novità più attesa: dalla sede centrale di Amazon di Seattle , fanno sapere di avere scelto uno dei suoi romanzi per il mercato statunitense.

Di questo e tanto altro parleremo durante l’intervista in diretta di Martedì 26 Novembre dalle ore 17.30 radio , sarà possibile seguire la diretta audio /video dalle frequenze in Fm 92.8 e 96.00 e 100,5, dalllo streaming www.radiointernazionale.it , dalla App Olbia City Coast Emerald sulle linee Aspo della città e dalla pagina @RadioInternazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre

Radio Internazionale Costa Smeralda è l’unica emittente radiofonica con sede a Olbia che si occupa attivamente del territorio e delle sue problematiche e che a dicembre 2019 festeggerà 41 anni di attività con la freschezza di sempre .