Lotto: il 10eLotto premia la provincia di Nuoro con 100 mila euro

Finisce a Baranzate, in provincia di Milano, la vincita più alta conseguita al Lotto nel concorso di sabato, pari a 74.250 euro per effetto di una quaterna sulla ruota di Torino.

Così riporta l’agenzia di stampa Agimeg. Secondo gradino del podio per i 50.596 euro vinti a Montesilvano (PE) con una quaterna su Roma, realizzata mettendo in gioco 5 numeri. Terzo posto per i 22.500 euro vinti a Napoli con un terno secco.

Il 10eLotto premia invece Lotzorai, in provincia di Nuoro, con un ‘nove’ doppio Oro da 100 mila euro realizzato mettendo in gioco dieci numeri su un’estrazione frequente, a fronte di una giocata di soli 3 euro. Subito dietro tre vincite da 20mila euro ciascuna che hanno premiato la provincia di Roma, di Teramo e di Avellino. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 4,8 miliardi di euro. lp/AGIMEG