Livorno. Il Sottosegretario di Stato alla Difesa Calvisi inaugura l’anno accademico della Marina Militare

Questa mattina il Sottosegretario Giulio Calvisi è intervenuto presso l’Accademia Navale in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 degli Istituti di Formazione della Marina Militare. Alla cerimonia erano presenti il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, numerose autorità civili, militari, religiose e del mondo accademico degli Istituti di formazione della Marina Militare.

Ricordando le peculiarità e l’importanza geo-strategica delle operazioni nazionali e internazionali in un contesto di instabilità globale, ha citato l’importante ruolo dei nostri militari svolto in Iraq, ricordando i 5 miliari feriti e rientrati in Patria la settimana scorsa.

“Proprio nei giorni scorsi, insieme al Capo di Stato Maggiore della Marina, mi sono recato al Celio in visita ai 5 militari recentemente feriti in un attentato in Iraq. Sono rimasto positivamente impressionato dalla forza d’animo e dalla compostezza dei nostri militari feriti in Iraq. Ho assicurato anche ai loro familiari che la Difesa garantirà tutto il supporto necessario.”

Il Sottosegretario si è soffermato, inoltre, sulle operazioni svolte nel Mediterraneo dalla Marina, finalizzate alla difesa degli interessi nazionali, al contrasto dell’immigrazione clandestina ed all’individuazione e alla cattura dei trafficanti, insieme all’ eccezionale attività umanitaria, con il salvataggio di centinaia di migliaia di vite umane.

“La Marina Militare oggi è capace oggi di integrarsi efficacemente in dispositivi interforze, interministeriali e internazionali – ha affermato Calvisi – assumendone spesso anche la leadership grazie a sperimentati fattori di successo, come la versatilità delle unità navali, il potenziale aereo, le capacità anfibie, le consolidate strutture di pianificazione, comando e controllo.In ambito interno la Marina Militare ha certamente contribuito, al pari delle altre Forze Armate italiane, alla tutela della sicurezza e degli interessi nazionali. In questi anni ha rappresentato il baluardo a difesa non solo della sicurezza nazionale, ma anche dei nostri valori di democrazia, di libertà e di umanità”. Il sottosegretario Calvisi, ha concluso con un incoraggiamento agli allievi: “cari ragazzi e ragazze, avete deciso di mettervi al servizio delle istituzioni e della collettività nazionale e di svolgere un servizio importante per la sicurezza di tutti i cittadini. E’ a questo spirito che mi piace fare appello nel salutarvi oggi”.