Listeria monocytogenes negli sfilacci di cavallo: il MinSal lancia l’allarme

Possibile presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della Salute a diffondere, nell’apposita sezione sul proprio sito web, un avviso di richiamo degli sfilacci di cavallo commercializzati dall’azienda “Naba Carni SpA”.

Il prodotto interessato, a marchio “Masina dal 1929 La Salumeria“, è venduto in confezioni da 100 g con il numero di lotto 93543 e con la data di scadenza 31/01/2020.

Nell’avviso si legge che il motivo del richiamo arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria monocytogenes.

Nello specifico, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “Europe Meat International srl – IT 20275 Ce”, con sede dello stabilimento in Via Roma n. 13 a Resana, in provincia di Treviso.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico relativi ad alimenti che devono essere ritirati perché mettono in pericolo la salute. Le aziende alimentari sono obbligate a ritirare dal mercato o richiamare i prodotti se gli alimenti da loro importati, fabbricati o venduti non sono sicuri o mettono in pericolo la salute dei consumatori.

Lo “Sportello dei Diritti” pubblica i richiami e gli avvertimenti al pubblico in collaborazione con le autorità competenti e le relative imprese.