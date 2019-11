Lavoro: a partire dal 25 novembre aperte le iscrizioni ai corsi formativi gratuiti di TVB Sardegna

La Promoform, Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Autonoma della Sardegna, comunica che a partire dal 25 Novembre saranno aperte le iscrizioni per i percorsi formativi gratuiti nell’ambito dell’Avviso TVB Sardegna – Voucher formativi per disoccupati.

L’intervento prevede la realizzazione di 9 percorsi formativi di 200 ore ciascuno per l’acquisizione di due competenze tecnico- professionali del Repertorio dei profili di Qualificazione della Regione Sardegna (RRPQ) nelle aree territoriali: Città metropolitana di Cagliari; Oristano; Sud Sardegna.

Area territoriale Città Metropolitana di Cagliari:

1. Cucina creativa (sede Cagliari): Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni

2.Tecniche di orientamento (sede Cagliari): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

3. Turismo esperienziale (sede Cagliari): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

Area territoriale Provincia di Oristano:

1. Digital marketing del turismo (sede Oristano): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

2. Web designer (sede Oristano): Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni

3. Apicoltura (sede Arborea): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

Area territoriale Sud Sardegna :

1.Operatore amministrativo (sede Iglesias): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

2. Make -up Artist (sede Iglesias): Linea 2.1: aver compiuto il 35esimo anno d’età (over 35)

3. Apicoltura (sede Iglesias): Linea 1.1: età compresa fra i 30 e i 34 anni e 364 giorni

L’iscrizione dev’essere formalizzata esclusivamente presso il CPI di competenza e potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 12:00 del 10 Dicembre 2019.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare la pagina dedicata http://www.promoform.net/tvb-sardegna-lavoro-voucher-formativi-disoccupati/ oppure contattare il numero 070/499807.

Il progetto è finanziato mediante l’avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma pluriennale di interventi per lo sviluppo dell’occupabilità in sardegna TVB SARDEGNA LAVORO – voucher formativi per disoccupati finanziati con risorse POR FSE 2014-2020. POR SARDEGNA FSE 2014-2020 – CCI2014IT05SFOP021 Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018)6273 del 21/09/2018