La replica di Li Gioi, Solinas e Ciusa alle dichiarazioni dell’On. Elena Fancello

“In merito alle dichiarazioni dell’Onorevole Fancello, la ragione per la quale i restanti componenti del gruppo M5S (Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa) sono rimasti fuori da questa vicenda è presto detta: semplicemente perché un gruppo risponde a delle regole, e la voce pubblica del gruppo, in occasione di vicende che lo riguardano tutto, si esprime mediante la figura del capogruppo, che certo non ci siamo inventati noi”.

“Nessuna prevaricazione o men che meno atto di bullismo. Il gruppo concorda collegialmente la propria linea politica, chi non partecipa alla sua creazione in alcun modo per mancanza di idee o per poca capacità a lavorare in gruppo è poi però tenuto in ogni caso ad attenervisi. Ogni dinamica del gruppo è stata portata avanti in ossequio alle regole nostre ed ai principi del Movimento 5 stelle”.

“Principi e regole violate in vario modo da chi tenta maldestramente di coprire una voragine con una foglia di fico; vedasi la sezione dedicata alle restituzioni dell’area www.tirendiconto.it, unico meccanismo legittimato a rendere pubbliche e certe le nostre restituzioni, che non sono solo versamenti di somme forfettarie, ma frutto di particolareggiate rendicontazioni opportunamente evitate da chi però a sua volta denuncia gravi mancanze da parte nostra”.

“Nessuno è stato ostacolato nella possibilità di portare avanti il proprio lavoro, l’unico ostacolo al lavoro della collega può essere stata unicamente la propria inerzia. Teniamo profondamente al M5S e a preservarne valori e immagine. Ragione per la quale abbiamo sempre cercato di tenere bassi i toni della polemica ma a tutto c’è un limite: alle illazioni rispondiamo con i fatti, alle ingiurie con l’atteggiamento composto e cristallino di chi è nel giusto, di chi crede nel portare avanti un progetto politico che mette al centro il cittadino e le proprie idee. Perché questo avvenga naturalmente le idee bisogna averle ed essere capaci di manifestarle”.

“Auguriamo alla collega Fancello buon lavoro nel gruppo Misto, composto solo da membri di maggioranza al cui voto e posizioni pare essersi già subito conformata”.