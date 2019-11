La presidente CIP Sardegna Cristina Sanna incontra l’assessore Paolo Spano

Un breve colloquio ma denso di argomenti – spiega Cristina Sanna – durante il quale ho cercato di fare un quadro delle attività che stiamo svolgendo. Non è stato semplice perché, nel sintetizzare il tutto in poco tempo, si rischia di non cogliere l’essenza del nostro operato. Fortunatamente il cordialissimo Assessore conosceva molto bene il movimento paralimpico perché in passato, grazie alla sua passione per l’equitazione, ha avuto modo di allenare atleti con disabilità. Il suo entusiasmo mi fa ben sperare per programmare future intese in una città a forte vocazione sportiva. Lo ringrazio di cuore per averci accolto e spero che al più presto ricambi la visita nella nostra sede per studiare nuove strategie in favore delle discipline paralimpiche e la loro diffusione capillare.