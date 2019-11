Assemblea

La metrotranvia arriverà a Li Punti? Se ne parlerà il 14 novembre a Sassari

Il Comitato Metrotranvia ha organizzato, nella giornata di giovedì 14 novembre alle ore 18,00, presso la sala del locale “Il nostro bar” in via Pala di Carru, 122 a Li Punti, un'Assemblea popolare per illustrare alla cittadinanza le proposte che sono in campo per garantire la connessione del quartiere di Li Punti al sistema di mobilità sostenibile di Area vasta.