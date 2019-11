La Maddalena: il 4 novembre, la Marina celebra il “giorno dell’unità nazionale”

Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria, il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma; inoltre, con il Regio decreto n. 1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa Nazionale.

Nella sede di La Maddalena, alle ore 09:15 alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, presso la piazza Garibaldi, di fronte al Municipio, si terrà la deposizione di due corone alle lapidi dei caduti.

La cerimonia

Cuore della cerimonia la deposizione di due corone, un momento solenne caratterizzato dal suono de “Il silenzio” intonate per l’occasione da un trombettiere della storica Filarmonica Giuseppe Garibaldi di La Maddalena.

Per l’occasione sono state organizzate delle visite guidate presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, intitolata al Tenente Colonnello del Genio Navale Domenico Bastianini, Medaglia d’Oro al Valor Militare; la scuola sarà aperta alla cittadinanza dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30.

A Napoli si terrà la celebrazione, a livello nazionale, per ricordare questa giornata che segnò la fine di quella che allora venne definita la “Grande Guerra“, e in cui andò a compimento il processo di unificazione nazionale che, iniziato in epoca risorgimentale, aveva portato alla proclamazione del Regno d’Italia il 17 marzo 1861.