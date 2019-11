“La Febbre del Sabato” di SuperEnalotto SuperStar, sono 400 i premi da 10 mila euro nel mese di ottobre

Con l’iniziativa “La Febbre del Sabato” sono state ben 400 le vincite garantite assegnate, per un totale di 4 milioni di euro distribuiti sul territorio italiano. Così riporta l’agenzia di stampa Agimeg. Il gioco più amato dagli italiani è, davvero, anche quello che fa sorridere tutti e che, grazie a vincite così numerose e democratiche, ha fatto sognare uomini e donne, giovani e persone mature. E chissà quanti piccoli o grandi sogni i vincitori potranno realizzare? Chi un sogno per sé, chi per la persona cara. Chi una cosa utile, chi uno sfizio. Perché i sogni, alcune volte, si realizzano per davvero. L’importante è ricordare ai vincitori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina estratta.

Di seguito la mappa delle 19 regioni baciate dalla dea bendata.

In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto il Lazio, mentre al terzo posto si classifica la Campania.

Nel dettaglio: