Joao Pedro rinnova: in rossoblù fino al 2023

Ora l’abbraccio con i tifosi sarà ancora più caloroso. Joao Pedro rinnova con il club cagliaritano fino al 2023.

Il brasiliano è arrivato a Cagliari nel mercato estivo del 2014, e da quel momento ha collezionato 165 presenze e realizzato 44 reti, entrando di diritto nella Top Ten dei marcatori del Club.

Joao Pedro è sempre rimasto in Sardegna, nonostante i vari allenatori, perché è un giocatore duttile: trequartista, mezzala, sino alla posizione di seconda punta ricoperta con continuità e profitto negli ultimi campionati. Insomma, un giocatore che può essere il jolly della squadra.

In questa stagione ha segnato 6 gol (5 in campionato e 1 in coppa Italia) in 12 presenze. Ora il brasiliano si potrà godere al meglio i fans che lo aspetteranno allo Store del Cagliari del Largo dalle ore 18.